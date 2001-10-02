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Ермаков Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1925

Дата смерти

02.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1925

Отец: Ермаков Василий Максимович

Мать: Ермакова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
11.05.1952

Сын: Ермаков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Валентина Никифоровна

Рождение ребёнка
08.09.1958

Сын: Ермаков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Валентина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Никифоровна

Смерть
02.10.2001
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