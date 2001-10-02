Ермаков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1925
Дата смерти02.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1925
Рождение ребёнка
11.05.1952
Сын: Ермаков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Валентина Никифоровна
Рождение ребёнка
08.09.1958
Сын: Ермаков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Валентина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Никифоровна
Смерть
02.10.2001