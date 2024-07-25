Тумпарова Шагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТумпарова Шагида

Тумпарова Шагида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумпаров Федор Умарович

Отец ребёнка: Тумпаров Умар Жилилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тумпарова Зинаида Умаровна

Отец ребёнка: Тумпаров Умар Жилилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тумпарова Лидия Умаровна

Отец ребёнка: Тумпаров Умар Жилилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тумпарова Мария Умаровна

Отец ребёнка: Тумпаров Умар Жилилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тумпаров Умар Жилилович

Рождение ребёнка
29.01.1940

Дочь: Суркова (Тумпарова) Галия Умаровна

Отец ребёнка: Тумпаров Умар Жилилович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.