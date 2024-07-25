Тумпарова Шагида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тумпаров Умар Жилилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тумпарова Зинаида Умаровна
Отец ребёнка: Тумпаров Умар Жилилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тумпарова Лидия Умаровна
Отец ребёнка: Тумпаров Умар Жилилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тумпарова Мария Умаровна
Отец ребёнка: Тумпаров Умар Жилилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1940
Дочь: Суркова (Тумпарова) Галия Умаровна
Отец ребёнка: Тумпаров Умар Жилилович
Смерть
Неизвестно