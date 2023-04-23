Сизиков Василий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1963
Дата смерти09.03.1885 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1883 ст.
Рождение ребёнка
07.12.1883 ст.
Дочь: Сизикова Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Ермолаева Ольга Климентьевна
Рождение ребёнка
22.12.1884 ст.
Дочь: Сизикова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Ермолаева Ольга Климентьевна
Фонд Д-60, оп 1, дело 605, 52 об
Смерть
09.03.1885 ст.
Фонд Д-60, оп 1, дело 605, 184 об
Рождение
Около 1963
Отец: не указан
Мать: не указана