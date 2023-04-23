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Сизиков Василий Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1963

Дата смерти

09.03.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1883 ст.

Жена: Ермолаева Ольга Климентьевна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.12.1883 ст.

Дочь: Сизикова Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Ермолаева Ольга Климентьевна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.12.1884 ст.

Дочь: Сизикова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Ермолаева Ольга Климентьевна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 605, 52 об
Смерть
09.03.1885 ст.
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 605, 184 об
Рождение
Около 1963

Отец: не указан

Мать: не указана

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