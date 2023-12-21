Дынина Сара Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Дынин Йосеф Шлемович
Отец ребёнка: Дынин Шлема Самуилович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Дынина Геня Шлемовна
Отец ребёнка: Дынин Шлема Самуилович
Рождение ребёнка
03.06.1903
Дочь: Ривкина Мина Шлемовна
Отец ребёнка: Дынин Шлема Самуилович
в г.Велиж, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Дынин Шлема Самуилович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Дынина Стерна Шлемовна
Отец ребёнка: Дынин Шлема Самуилович
Смерть
Неизвестно