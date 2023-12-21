Дынина Сара Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дынина Сара Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Дынин Йосеф Шлемович

Отец ребёнка: Дынин Шлема Самуилович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Дынина Геня Шлемовна

Отец ребёнка: Дынин Шлема Самуилович

Рождение ребёнка
03.06.1903

Дочь: Ривкина Мина Шлемовна

Отец ребёнка: Дынин Шлема Самуилович

в г.Велиж, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906

Сын: Дынин Самуил Шлемович

Отец ребёнка: Дынин Шлема Самуилович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Дынина Стерна Шлемовна

Отец ребёнка: Дынин Шлема Самуилович

Смерть
Неизвестно
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