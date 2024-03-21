Бегун Дмитрий Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБегун Дмитрий Евсеевич

Бегун Дмитрий Евсеевич

Место рождения

Мокрое, Житомирська область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Бегун Евсей Макарович

Мать: Бегун Екатерина Семёновна

Мокрое, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегун Евдокия Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: (Бегун) Капитолина Дмитриевна

Мать ребёнка: Бегун Евдокия Пантелеймоновна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: (Бегун) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Бегун Евдокия Пантелеймоновна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
07.03.1897 ст.

Дочь: (Бегун) Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Бегун Евдокия Пантелеймоновна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.01.1902

Дочь: (Бегун) Аполинария Дмитриевна

Мать ребёнка: Бегун Евдокия Пантелеймоновна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: (Бегун) Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Бегун Евдокия Пантелеймоновна

Мокрое, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.