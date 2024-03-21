Бегун Дмитрий Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Бегун Евсей Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: (Бегун) Капитолина Дмитриевна
Мать ребёнка: Бегун Евдокия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: (Бегун) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Бегун Евдокия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
07.03.1897 ст.
Дочь: (Бегун) Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Бегун Евдокия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
03.01.1902
Дочь: (Бегун) Аполинария Дмитриевна
Мать ребёнка: Бегун Евдокия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: (Бегун) Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Бегун Евдокия Пантелеймоновна
Смерть
Неизвестно