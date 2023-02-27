Дудин Сафрон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Дудин Яков
Мать: (Дудина) Арина
Бракосочетание
1825
Жена: (Дудина) Ефросинья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Дудин Фёдор
Мать ребёнка: (Дудина) Ефросинья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дудин Трофим
Мать ребёнка: (Дудина) Ефросинья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дудин Пётр
Мать ребёнка: (Дудина) Ефросинья
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно