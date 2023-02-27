Дудин Сафрон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Сафрон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1781 г.р.

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Дудин Яков

Мать: (Дудина) Арина

Бракосочетание
1825

Жена: (Дудина) Ефросинья

Рождение ребёнка
1826

Сын: Дудин Фёдор

Мать ребёнка: (Дудина) Ефросинья

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дудин Трофим

Мать ребёнка: (Дудина) Ефросинья

Рождение ребёнка
1833

Сын: Дудин Пётр

Мать ребёнка: (Дудина) Ефросинья

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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