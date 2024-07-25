Симаков Михаил Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Симаков Карп Иванович
Мать: Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Симаков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1892
Сын: Симаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
01.05.1904
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
22.02.1907
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1909
Сын: Симаков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно