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Симаков Михаил Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Симаков Карп Иванович

Мать: Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Симаков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1892

Сын: Симаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1902

Сын: Симаков Яким Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
01.05.1904

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
22.02.1907

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1909

Сын: Симаков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Смерть
Неизвестно

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