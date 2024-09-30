Дарья Кузьмина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма
Мать: не указана
ПОЧИНОК МК-1791 12.05.1791 Деревни Михаилова крестьянин отрок Сава Назаров с девкой той же вотчины деревни Починка крестьянской дочерью Дарьей Козминой первым браком МИХАЙЛОВО МК-1794 18.10.1794 Дерев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.05.1791
Муж: Савелий Назаров
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1791 12.05.1791 Деревни Михаилова крестьянин отрок Сава Назаров с девкой той же вотчины деревни Починка крестьянской дочерью Дарьей Козминой первым браком
Рождение ребёнка
18.10.1794
Сын: Илларион Савельев
Отец ребёнка: Савелий Назаров
МК-1794 18.10.1794 Деревни Михаилова у крестьянина Савы Назарова жена Дарья Козмина родила сына Илариона которой крещен того же числа Восприемником был деревни Починка крестьянин Зиновий Козмин.
Рождение ребёнка
25.01.1797
Дочь: Ксения Савельева
Отец ребёнка: Савелий Назаров
МК-1797 25.01.1797 Деревни Михаилова у крестьянина Савелья Назарова жена Дарья Козмина родила дочь Ксению которая крещен того же числа Восприемницею была мать ево вдова Агафья Кирилова МК-1798 21.08... Показать все
Смерть
Неизвестно