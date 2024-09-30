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Дарья Кузьмина

Место рождения

Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ПОЧИНОК МК-1791 12.05.1791 Деревни Михаилова крестьянин отрок Сава Назаров с девкой той же вотчины деревни Починка крестьянской дочерью Дарьей Козминой первым браком МИХАЙЛОВО МК-1794 18.10.1794 Дерев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.05.1791

Муж: Савелий Назаров

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1791 12.05.1791 Деревни Михаилова крестьянин отрок Сава Назаров с девкой той же вотчины деревни Починка крестьянской дочерью Дарьей Козминой первым браком
Рождение ребёнка
18.10.1794

Сын: Илларион Савельев

Отец ребёнка: Савелий Назаров

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1794 18.10.1794 Деревни Михаилова у крестьянина Савы Назарова жена Дарья Козмина родила сына Илариона которой крещен того же числа Восприемником был деревни Починка крестьянин Зиновий Козмин.
Рождение ребёнка
25.01.1797

Дочь: Ксения Савельева

Отец ребёнка: Савелий Назаров

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1797 25.01.1797 Деревни Михаилова у крестьянина Савелья Назарова жена Дарья Козмина родила дочь Ксению которая крещен того же числа Восприемницею была мать ево вдова Агафья Кирилова МК-1798 21.08... Показать все
Смерть
Неизвестно

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