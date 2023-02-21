Мамакина (Белянина) Людмила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Сын: Мамакин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Мамакин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Мамакин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамакина Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Мамакин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Мамакин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамакин Григорий
Смерть
Неизвестно