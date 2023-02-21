Мамакина (Белянина) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамакина (Белянина) Людмила Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белянин Пётр Фёдорович

Мать: Белянина Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Мамакин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Мамакин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Мамакин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамакина Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Мамакин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Мамакин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамакин Григорий

Смерть
Неизвестно
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