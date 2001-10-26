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Кулагина Елена Матвеевна

Место рождения

Бугрыш, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.05.1907

Дата смерти

26.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1907

Отец: Коробейников Матвей Федорович

Мать: Коробейникова Анна Васильевна

Бугрыш, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.09.1923

Муж: Кулагин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
11.03.1939

Дочь: Малахова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Кулагин Иван Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
26.10.2001
Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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