Кулагина Елена Матвеевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1907
Дата смерти26.10.2001
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1907
Бракосочетание
16.09.1923
Рождение ребёнка
11.03.1939
Дочь: Малахова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Кулагин Иван Григорьевич
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
26.10.2001
Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)