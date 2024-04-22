Левина (Баскакова) Наталья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевина (Баскакова) Наталья Афанасьева

Левина (Баскакова) Наталья Афанасьева

Место рождения

Деревенька Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревенька Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1872

Муж: Левин Круглой Иван Васильевич

Деревенька Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.08.1876

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Левин Круглой Иван Васильевич

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 28.08.1877

Сын: Левин-Круглой Александр Иванович

Отец ребёнка: Левин Круглой Иван Васильевич

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Левин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Левин Круглой Иван Васильевич

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Левин Круглой Иван Васильевич

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close