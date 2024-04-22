Левина (Баскакова) Наталья Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
04.02.1872
Рождение ребёнка
21.08.1876
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Левин Круглой Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 28.08.1877
Сын: Левин-Круглой Александр Иванович
Отец ребёнка: Левин Круглой Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Левин Круглой Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Левин Круглой Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно