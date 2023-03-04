Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Вера
Вера
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Дата смерти
После 1834
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ускова Наталия
1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать:
Ускова Наталия
Смерть
После 1834
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия