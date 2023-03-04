Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВера

Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: Ускова Наталия

Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close