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Вокуев Николай Максимович

Место рождения

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми

Дата рождения

20.06.1949

Дата смерти

03.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1949

Отец: Вокуев Максим Алексеевич

Мать: Вокуева (Чупрова) Елена Семёновна

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
13.11.?

Дочь: Мартынова (Вокуева) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Вокуева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
13.01.?

Дочь: Вокуева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Вокуева Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вокуева Ольга Васильевна

Смерть
03.10.1994

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