Вокуев Николай Максимович
Место рождения
Дата рождения20.06.1949
Дата смерти03.10.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1949
Рождение ребёнка
13.11.?
Дочь: Мартынова (Вокуева) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Вокуева Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
13.01.?
Дочь: Вокуева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Вокуева Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вокуева Ольга Васильевна
Смерть
03.10.1994