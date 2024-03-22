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Михаил Прокопиев

Место рождения

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.01.1908 ст.

Жена: Марфа Алексеевна

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Вдовец, старокрещеный из татар
Рождение ребёнка
10.12.1910 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Марфа Алексеевна

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: села Янцоваръ Ключищниской волости крестьянин Алексей Павлович Ильин и села Карабаян крестьянина Павла Антонова дочь девица Евдокия
Смерть
Неизвестно
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