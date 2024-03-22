Михаил Прокопиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Бракосочетание
07.01.1908 ст.
Жена: Марфа Алексеевна
Вдовец, старокрещеный из татар
Рождение ребёнка
10.12.1910 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Марфа Алексеевна
Восприемники: села Янцоваръ Ключищниской волости крестьянин Алексей Павлович Ильин и села Карабаян крестьянина Павла Антонова дочь девица Евдокия
Смерть
Неизвестно