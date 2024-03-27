Ламухина (Шахова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламухина (Шахова) Мария

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шахов Яков

Мать: Шахова Парасковья

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламухин Сергей

Отец ребёнка: Ламухин Александр

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Окунева Вера

Отец ребёнка: Ламухин Александр

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Ламухин Александр

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ламухин Александр

Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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