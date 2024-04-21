Животов Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Животов Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1893

Дочь: Андриевская Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Животова Фёкла

Рождение ребёнка
10.11.1902

Дочь: Роговцова Любовь (Олимпиада) Семёновна

Мать ребёнка: Животова Фёкла

Кубанская область, Таманский отдел
Рождение ребёнка
15.03.1909

Сын: Животов Леонид Семёнович

Мать ребёнка: Животова Фёкла

Смерть
Неизвестно
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