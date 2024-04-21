Животов Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1893
Дочь: Андриевская Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Животова Фёкла
Рождение ребёнка
10.11.1902
Дочь: Роговцова Любовь (Олимпиада) Семёновна
Мать ребёнка: Животова Фёкла
Кубанская область, Таманский отдел
Рождение ребёнка
15.03.1909
Мать ребёнка: Животова Фёкла
Смерть
Неизвестно