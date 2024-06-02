Азизова (Маммедова) Севда Ровшан кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзизова (Маммедова) Севда Ровшан кызы

Азизова (Маммедова) Севда Ровшан кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азизов Асим Бахараддин оглы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азизов Асим Бахараддин оглы

Рождение ребёнка
08.05.2007

Сын: Азизов Али Асим оглы

Отец ребёнка: Азизов Асим Бахараддин оглы

Рождение ребёнка
01.12.2009

Сын: Азизов Амрах Асим оглы

Отец ребёнка: Азизов Асим Бахараддин оглы

Рождение ребёнка
16.07.2013

Сын: Азизов Арзуман Асим оглы

Отец ребёнка: Азизов Асим Бахараддин оглы

Мы используем куки для улучшения работы сайта.