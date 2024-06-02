Азизова (Маммедова) Севда Ровшан кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.2007
Сын: Азизов Али Асим оглы
Отец ребёнка: Азизов Асим Бахараддин оглы
Рождение ребёнка
01.12.2009
Отец ребёнка: Азизов Асим Бахараддин оглы
Рождение ребёнка
16.07.2013
Отец ребёнка: Азизов Асим Бахараддин оглы