Головина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Татьяна Нестеровна

Отец ребёнка: Головин Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Семен

Отец ребёнка: Головин Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Головина) Евфимия Андреевна

Отец ребёнка: Головин Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Головина) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Головин Андрей Павлович

Рождение ребёнка
20.05.1837

Дочь: (Головина) Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Головин Андрей Павлович

Смерть
Неизвестно

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