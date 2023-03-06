Головина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Татьяна Нестеровна
Отец ребёнка: Головин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Семен
Отец ребёнка: Головин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Головина) Евфимия Андреевна
Отец ребёнка: Головин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Головина) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Головин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
20.05.1837
Дочь: (Головина) Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Головин Андрей Павлович
Смерть
Неизвестно