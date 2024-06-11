Чернышев Прокопий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти03.05.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Иван Васильев
Мать: Мария Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Задонщино, Кимовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1863
Дочь: Макарова Анна Прокопьева
Мать ребёнка: Чернышева Марина Андреева
Смерть
03.05.1905