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Чернышев Прокопий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

03.05.1905

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Иван Васильев

Мать: Мария Ефремова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Марина Андреева

Место жительства
Неизвестно
Задонщино, Кимовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1863

Дочь: Макарова Анна Прокопьева

Мать ребёнка: Чернышева Марина Андреева

Смерть
03.05.1905

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