Болотова Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болотов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миначев Константин
Отец ребёнка: Колесников Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Колесников Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Виталий Викторович
Отец ребёнка: Колесников Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесников Виктор