Болотова Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолотова Галина Петровна

Болотова Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болотов Петр

Мать: Болотова Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миначев Константин

Отец ребёнка: Колесников Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Колесников Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Виталий Викторович

Отец ребёнка: Колесников Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Виктор

Мы используем куки для улучшения работы сайта.