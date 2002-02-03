Худолей (Белых) Капиталина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худолей (Белых) Капиталина Петровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

09.05.1923

Дата смерти

03.02.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1944 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1944

Сын: Худолей Валерий Георгиевич

Отец ребёнка: Худолей Георгий Георгиевич

село Александровка
Рождение ребёнка
18.03.1947

Сын: Худолей Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Худолей Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
01.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Худолей Георгий Георгиевич

Скрыто настройками приватности
Смерть
03.02.2002
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
село Александровка

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