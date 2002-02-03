Худолей (Белых) Капиталина Петровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения09.05.1923
Дата смерти03.02.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1944
Сын: Худолей Валерий Георгиевич
Отец ребёнка: Худолей Георгий Георгиевич
село Александровка
Рождение ребёнка
18.03.1947
Сын: Худолей Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Худолей Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
01.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Худолей Георгий Георгиевич
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Смерть
03.02.2002
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
село Александровка