Коченгина (Белкина) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коченгина (Белкина) Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1807 ст.

Муж: Коченгин Парамон Антонович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.09.1808 ст.

Сын: Коченгин Дормедонт Парамонович

Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1810 ст.

Дочь: Коченгина Фекла Парамоновна

Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.12.1811 ст.

Сын: Коченгин Данил Парамонович

Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.10.1813 ст.

Дочь: Коченгина Параскева Парамоновна

Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1815 ст.

Сын: Коченгин Василий Парамонович

Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1816 ст.

Сын: Коченгин Вакх Парамонович

Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1818 ст.

Дочь: Коченгина Татьяна Парамоновна

Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1823 ст.

Сын: Коченгин Антоний Парамонович

Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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