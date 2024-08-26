Коченгина (Белкина) Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1807 ст.
Рождение ребёнка
16.09.1808 ст.
Сын: Коченгин Дормедонт Парамонович
Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович
Рождение ребёнка
20.09.1810 ст.
Дочь: Коченгина Фекла Парамоновна
Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович
Рождение ребёнка
08.12.1811 ст.
Сын: Коченгин Данил Парамонович
Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович
Рождение ребёнка
12.10.1813 ст.
Дочь: Коченгина Параскева Парамоновна
Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович
Рождение ребёнка
01.01.1815 ст.
Сын: Коченгин Василий Парамонович
Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович
Рождение ребёнка
07.10.1816 ст.
Сын: Коченгин Вакх Парамонович
Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович
Рождение ребёнка
08.01.1818 ст.
Дочь: Коченгина Татьяна Парамоновна
Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович
Рождение ребёнка
17.01.1823 ст.
Сын: Коченгин Антоний Парамонович
Отец ребёнка: Коченгин Парамон Антонович
Смерть
Неизвестно