Гайчук (Гайчук) Домна Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайчук (Гайчук) Домна Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Около ?.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Феодосей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайчук Аким

Работа или профессия
Неизвестно
Известно про работу в полях
Рождение ребёнка
19.04.1941

Дочь: Самойленко (Гайчук) Кристина Акимовна

Отец ребёнка: Гайчук Аким

Повч, Житомирська область
Смерть
Около ?.05.1980
Стальное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Стальное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым

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