Гайчук (Гайчук) Домна Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиОколо ?.05.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Феодосей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайчук Аким
Работа или профессия
Неизвестно
Известно про работу в полях
Рождение ребёнка
19.04.1941
Дочь: Самойленко (Гайчук) Кристина Акимовна
Отец ребёнка: Гайчук Аким
Повч, Житомирська область
Смерть
Около ?.05.1980
Похороны
Неизвестно