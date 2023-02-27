Гузанов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Гузанов Емельян
Мать: Праскева
Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гузанов Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Гузанова) Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Гузанова) Парасковья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гузанов Максим
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно