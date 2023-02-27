Гузанов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузанов Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Гузанов Емельян

Мать: Праскева

Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1812

Сын: Гузанов Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Гузанова) Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Гузанова) Парасковья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Гузанов Максим

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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