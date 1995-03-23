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Музыка (Писарская) Степанида

Место рождения

Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

23.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
28.01.1935

Дочь: Дидиченко Анна Петровна

Отец ребёнка: Музыка Пётр Пантелеевич

Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
15.08.1938

Дочь: Павленко Вера Петровна

Отец ребёнка: Музыка Пётр Пантелеевич

Рождение ребёнка
15.02.1942

Дочь: Бурмистрова Алина Петровна

Отец ребёнка: Музыка Пётр Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Музыка Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Музыка Пётр Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксёнова Неизвестно Пантелеевна

Отец ребёнка: Музыка Пётр Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Музыка Пётр Пантелеевич

Смерть
23.03.1995
Восход, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
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