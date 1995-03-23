Музыка (Писарская) Степанида
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти23.03.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
28.01.1935
Дочь: Дидиченко Анна Петровна
Отец ребёнка: Музыка Пётр Пантелеевич
Рождение ребёнка
15.08.1938
Дочь: Павленко Вера Петровна
Отец ребёнка: Музыка Пётр Пантелеевич
Рождение ребёнка
15.02.1942
Дочь: Бурмистрова Алина Петровна
Отец ребёнка: Музыка Пётр Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Музыка Пётр Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксёнова Неизвестно Пантелеевна
Отец ребёнка: Музыка Пётр Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1995
Восход, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край