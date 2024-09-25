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Смирнова (Смирнова) Мария Ивановна

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Место рождения

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Около 1950

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Смирнов Иван

Мать: Смирнова (Артемьева) Александра Михайлова

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
02.02.1892

Муж: Смирнов Михаил Филатович

Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Высоких (Смирнова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Филатович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Смирнов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Филатович

Рождение ребёнка
13.08.1899

Дочь: Царева (Смирнова) Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Филатович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.10.1900 ст.

Дочь: (Смирнова) Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Филатович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.05.1903

Сын: Смирнов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Филатович

Рождение ребёнка
28.11.1904

Дочь: Смирнова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Филатович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб МК црк Алексия человека Божия ф.19 оп.127 д.1539 лист 302 и ф.19 оп.127 д.1867 лист 386
Рождение ребёнка
24.04.1907

Дочь: Смирнова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Филатович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб МК црк Алексия человека Божия ф.2313 оп.2 д.2 лист 18
Смерть
Около 1950
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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