Смирнова (Смирнова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиОколо 1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
02.02.1892
Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Высоких (Смирнова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Филатович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Смирнов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Филатович
Рождение ребёнка
13.08.1899
Дочь: Царева (Смирнова) Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Филатович
Рождение ребёнка
08.10.1900 ст.
Дочь: (Смирнова) Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Филатович
Рождение ребёнка
06.05.1903
Сын: Смирнов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Филатович
Рождение ребёнка
28.11.1904
Дочь: Смирнова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Филатович
ЦГИА СПб МК црк Алексия человека Божия ф.19 оп.127 д.1539 лист 302 и ф.19 оп.127 д.1867 лист 386
Рождение ребёнка
24.04.1907
Дочь: Смирнова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Филатович
ЦГИА СПб МК црк Алексия человека Божия ф.2313 оп.2 д.2 лист 18
Смерть
Около 1950