Wedmann Gottfried Genannt Fridrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиWedmann Gottfried Genannt Fridrich

Wedmann Gottfried Genannt Fridrich

avatar

Место рождения

Maximowka, Zhytomyr Oblast, USSR

Дата рождения

15.03.1904

Дата смерти

28.09.1977

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Между 1859 и 1860 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

1935 г.р.
Около 1937 г.р.
1940 г.р.
1945 г.р.

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1904

Отец: Wedmann Julius

Мать: Wedmann (Renn) Luise

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1928

Жена: Wedmann (Jaworske) Herta

Рождение ребёнка
21.01.1935

Дочь: Hildebrandt (Wedmann) Agathe

Мать ребёнка: Wedmann (Jaworske) Herta

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Wedmann Helmut

Мать ребёнка: Wedmann (Jaworske) Herta

Рождение ребёнка
22.07.1940

Сын: Wedmann Reinhold

Мать ребёнка: Wedmann (Jaworske) Herta

Рождение ребёнка
14.04.1945

Сын: Wedmann Friedrich

Мать ребёнка: Wedmann (Jaworske) Herta

Смерть
28.09.1977
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.