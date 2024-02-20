Wedmann Gottfried Genannt Fridrich
Место рожденияMaximowka, Zhytomyr Oblast, USSR
Дата рождения15.03.1904
Дата смерти28.09.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1904
Отец: Wedmann Julius
Мать: Wedmann (Renn) Luise
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1928
Жена: Wedmann (Jaworske) Herta
Рождение ребёнка
21.01.1935
Дочь: Hildebrandt (Wedmann) Agathe
Мать ребёнка: Wedmann (Jaworske) Herta
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Wedmann Helmut
Мать ребёнка: Wedmann (Jaworske) Herta
Рождение ребёнка
22.07.1940
Сын: Wedmann Reinhold
Мать ребёнка: Wedmann (Jaworske) Herta
Рождение ребёнка
14.04.1945
Сын: Wedmann Friedrich
Мать ребёнка: Wedmann (Jaworske) Herta
Смерть
28.09.1977
Похороны
Неизвестно