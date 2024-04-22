Казакова (Казакова) Екатерина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Казакова) Екатерина Георгиевна

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Место рождения

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область

Дата рождения

26.11.1895

Дата смерти

11.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1895

Отец: Казаков Егор Иванович

Мать: Казакова Елена Ивановна

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область
В документах к свидетельству о смерти Екатерины дата рождения указана как 24.10.1895 год. В метрической книге Богословской церкви села Рассказово указана дата рождения как 26.11.1895 г. Крещение 27.1... Показать все
Бракосочетание
05.10.1927

Муж: Манкевич Иосиф

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.10.1927

Дочь: Энгелина

Отец ребёнка: Манкевич Иосиф

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.03.1930

Сын: Казаков (манкевич) Рэмир (Роман)

Отец ребёнка: Манкевич Иосиф

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.01.1971
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Несчастный случай (термический ожог 3 степени)
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Воскресенское кладбище
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