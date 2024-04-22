Казакова (Казакова) Екатерина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1895
Дата смерти11.01.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1895
Отец: Казаков Егор Иванович
Мать: Казакова Елена Ивановна
В документах к свидетельству о смерти Екатерины дата рождения указана как 24.10.1895 год. В метрической книге Богословской церкви села Рассказово указана дата рождения как 26.11.1895 г. Крещение 27.1... Показать все
Бракосочетание
05.10.1927
Муж: Манкевич Иосиф
Рождение ребёнка
21.10.1927
Дочь: Энгелина
Отец ребёнка: Манкевич Иосиф
Рождение ребёнка
20.03.1930
Сын: Казаков (манкевич) Рэмир (Роман)
Отец ребёнка: Манкевич Иосиф
Смерть
11.01.1971
Причина смерти: Несчастный случай (термический ожог 3 степени)
Похороны
Неизвестно
Воскресенское кладбище