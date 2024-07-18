Агапия Огафья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Обрамовна
Отец ребёнка: Аврамий Авраам Обрам Иванович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Дионисий Авраамович
Отец ребёнка: Аврамий Авраам Обрам Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агапия Агафия Обрамовна
Отец ребёнка: Аврамий Авраам Обрам Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Авраамовна Обрамовна
Отец ребёнка: Аврамий Авраам Обрам Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анастасия Обрамовна
Отец ребёнка: Аврамий Авраам Обрам Иванович
Смерть
Неизвестно