Агапия Огафья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапия Огафья Тимофеева

Агапия Огафья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамий Авраам Обрам Иванович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Обрамовна

Отец ребёнка: Аврамий Авраам Обрам Иванович

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Дионисий Авраамович

Отец ребёнка: Аврамий Авраам Обрам Иванович

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агапия Агафия Обрамовна

Отец ребёнка: Аврамий Авраам Обрам Иванович

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Авраамовна Обрамовна

Отец ребёнка: Аврамий Авраам Обрам Иванович

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия Обрамовна

Отец ребёнка: Аврамий Авраам Обрам Иванович

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.