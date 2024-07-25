(Некрасова) Домникия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Агрипина Егоровна\\Георгиевна
Отец ребёнка: Некрасов Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Некрасов Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Некрасов Егор Андреевич
Смерть
Неизвестно