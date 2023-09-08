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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воронова) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Воронов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Геннадий

Отец ребёнка: Воронов Василий

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Самодурова (Воронова) Любовь

Отец ребёнка: Воронов Василий

Смерть
Неизвестно

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