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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воронова) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Воронов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Геннадий
Отец ребёнка: Воронов Василий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Самодурова (Воронова) Любовь
Отец ребёнка: Воронов Василий
Смерть
Неизвестно