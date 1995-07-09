Трошкин Евгений Иванович
Место рождения
Дата рождения21.02.1916
Дата смерти09.07.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1947
Дочь: Сальникова (Трошкина) Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1948
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1951
Дочь: Гришина (Трошкина) Лидия Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.07.1995