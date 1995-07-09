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Трошкин Евгений Иванович

Место рождения

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.02.1916

Дата смерти

09.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1916

Отец: Трошкин Иван Филиппович

Мать: Трошкина Надежда Фёдоровна

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
03.01.1947

Дочь: Сальникова (Трошкина) Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1948

Сын: Трошкин Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1951

Дочь: Гришина (Трошкина) Лидия Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.07.1995

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