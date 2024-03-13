Левонюк Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1979
Бракосочетание
06.09.2007
Жена: Мелеш Ирина Леонидовна
Развод
2009
Жена: Мелеш Ирина Леонидовна
Рождение ребёнка
19.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левонюк (Юськович) Елена Георгиевна
Бракосочетание
15.11.2014
Рождение ребёнка
11.05.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левонюк (Юськович) Елена Георгиевна