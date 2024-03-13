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Левонюк Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1979

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1986 г.р.
1979 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1979

Отец: Левонюк Виктор Иванович

Мать: Левонюк (Нестерук) Галина Федоровна

Бракосочетание
06.09.2007

Жена: Мелеш Ирина Леонидовна

Брест, Брестская область
Развод
2009

Жена: Мелеш Ирина Леонидовна

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
19.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левонюк (Юськович) Елена Георгиевна

Бракосочетание
15.11.2014

Жена: Левонюк (Юськович) Елена Георгиевна

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
11.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левонюк (Юськович) Елена Георгиевна

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