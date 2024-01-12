Зайцев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Зоя Яковлевна

Рождение ребёнка
07.12.1959

Сын: Зайцев Виктор Геннадьевич

Мать ребёнка: Маркова Зоя Яковлевна

Рождение ребёнка
29.11.1965

Сын: Зайцев Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Маркова Зоя Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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