Зайцев Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
07.12.1959
Сын: Зайцев Виктор Геннадьевич
Мать ребёнка: Маркова Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
29.11.1965
Сын: Зайцев Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Маркова Зоя Яковлевна
Смерть
Неизвестно