Тивоненок Семен Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТивоненок Семен Романович

Тивоненок Семен Романович

Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Упоминание
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21424292/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place%3D%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.