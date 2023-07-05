Обухова (Крылова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Крылова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

После 1922

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Крылов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1873

Сын: Обухов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Обухов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
08.07.1873

Сын: Обухов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Обухов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
28.07.1874

Сын: Обухов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Обухов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
13.05.1877

Сын: Обухов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Обухов Михаил Степанович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1922
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