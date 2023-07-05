Обухова (Крылова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиПосле 1922
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Крылов Василий
Рождение ребёнка
08.07.1873
Сын: Обухов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Обухов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
08.07.1873
Сын: Обухов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Обухов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
28.07.1874
Отец ребёнка: Обухов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
13.05.1877
Сын: Обухов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Обухов Михаил Степанович
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1922