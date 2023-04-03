Евдокия (Авдотья) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Авдотья) Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анисья Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1807 или 1809

Сын: Сергей Ильин

Отец ребёнка: Илья Петров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Борис Ильин

Отец ребёнка: Илья Петров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Прасковья Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Семен Ильин

Отец ребёнка: Илья Петров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Гликерья (Лукерья) Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Петров

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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