Евдокия (Авдотья) Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анисья Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
1807 или 1809
Сын: Сергей Ильин
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
1810
Сын: Борис Ильин
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Прасковья Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
1817
Сын: Семен Ильин
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Гликерья (Лукерья) Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно