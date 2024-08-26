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Неворотин Константин Николаевич

Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Неворотин Николай Александрович

Мать: Неворотина Любовь Николаевна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неворотина (Крылова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1908 ст.

Сын: Неворотин Николай Константинович

Мать ребёнка: Неворотина (Крылова) Елена Ивановна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.10.1911 ст.

Дочь: Неворотина Елена Константиновна

Мать ребёнка: Неворотина (Крылова) Елена Ивановна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1914 ст.

Дочь: Богданова (Неворотина) Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Неворотина (Крылова) Елена Ивановна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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