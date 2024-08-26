Неворотин Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1908 ст.
Сын: Неворотин Николай Константинович
Мать ребёнка: Неворотина (Крылова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1911 ст.
Дочь: Неворотина Елена Константиновна
Мать ребёнка: Неворотина (Крылова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1914 ст.
Дочь: Богданова (Неворотина) Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Неворотина (Крылова) Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно