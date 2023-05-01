Солодков Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручитель
26.10.1912 ст.
Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Богоявленская церковь, ст. Михайловской 26.10.1912 Мохового, ст. Михайловской Егор Николаевич Безбородов Суховского, ст. Михайловской Анастасия Евдокимовна Селезнева по жениху казак Тимофей Без... Показать все
Смерть
Неизвестно
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