Солодков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Поручитель
26.10.1912 ст.
Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Богоявленская церковь, ст. Михайловской 26.10.1912 Мохового, ст. Михайловской Егор Николаевич Безбородов Суховского, ст. Михайловской Анастасия Евдокимовна Селезнева по жениху казак Тимофей Без... Показать все
Смерть
Неизвестно