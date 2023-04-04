Рязанцева Елизавета Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева Елизавета Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Рязанцева) Марья Дементьева

Отец ребёнка: Рязанцев Дементий Сергеев

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.11.1875

Дочь: (Рязанцева) Екатерина Дементьева

Отец ребёнка: Рязанцев Дементий Сергеев

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1884

Сын: Рязанцев Иван Дементьев

Отец ребёнка: Рязанцев Дементий Сергеев

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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