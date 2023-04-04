Рязанцева Елизавета Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Рязанцева) Марья Дементьева
Отец ребёнка: Рязанцев Дементий Сергеев
Рождение ребёнка
13.11.1875
Дочь: (Рязанцева) Екатерина Дементьева
Отец ребёнка: Рязанцев Дементий Сергеев
Рождение ребёнка
01.10.1884
Отец ребёнка: Рязанцев Дементий Сергеев