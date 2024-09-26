Перова Феодосия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова Феодосия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1873

Дочь: (Перова) Устинья Филипповна

Отец ребёнка: Перов Филипп Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1877

Дочь: Агаркова (Перова) Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Перов Филипп Иванович

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
08.09.1879

Дочь: Кургун (Перова) Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Перов Филипп Иванович

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
15.03.1882

Дочь: Кагдина (Перова) Дарья Филиппова

Отец ребёнка: Перов Филипп Иванович

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
24.11.1884

Дочь: Красина (Перова) Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Перов Филипп Иванович

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
15.07.1887

Сын: Перов Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Перов Филипп Иванович

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.03.1890

Сын: Перов Кирилл Филиппович

Отец ребёнка: Перов Филипп Иванович

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
10.11.1892

Дочь: (Перова) Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Перов Филипп Иванович

Казанка, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

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