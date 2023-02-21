Солдатова Васса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Васса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Солдатов Фёдор Логинович

Отец ребёнка: Солдатов Логин Александрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Солдатов Кирилл Логинович

Отец ребёнка: Солдатов Логин Александрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евпраксия Логиновна

Отец ребёнка: Солдатов Логин Александрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березуцкая Евдокия Логиновна

Отец ребёнка: Солдатов Логин Александрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Логин Александрович

Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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