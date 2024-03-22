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(Кандалова) Мария Иванова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.04.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1835

Отец: Кандалов Иван Гаврилов

Мать: Кандалова Агрипина Ильина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.04.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онагож села После одданнаго в военнаю службу казеннаго кресьянина Михаила Андреива сын Егор Михайлоф; воспреемница: Оанго ж села Новой Рачейки Казеннаго крестьянина Василья Прокофьива Доб... Показать все
Смерть
Неизвестно
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