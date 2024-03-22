(Кандалова) Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения01.04.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1835
Отец: Кандалов Иван Гаврилов
Крещение
08.04.1835
воспреемник: Онагож села После одданнаго в военнаю службу казеннаго кресьянина Михаила Андреива сын Егор Михайлоф; воспреемница: Оанго ж села Новой Рачейки Казеннаго крестьянина Василья Прокофьива Доб... Показать все
Смерть
Неизвестно