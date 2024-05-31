Аксенов Иоанн Анфиногенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов Иоанн Анфиногенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

03.01.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Аксенов Феодор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Муравлева (Аксенова) Варвара Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Аксенов Семен Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Аксенов Яков Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.01.1909
Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-1373. ГААК, г. Барнаул. Умер 75 лет от старости.

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