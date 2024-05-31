Аксенов Иоанн Анфиногенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти03.01.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Муравлева (Аксенова) Варвара Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Аксенов Семен Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Аксенов Яков Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.01.1909
Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-1373. ГААК, г. Барнаул. Умер 75 лет от старости.