Бусурина (Робкова) Татьяна Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусурина (Робкова) Татьяна Иоановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Березово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.10.1892

Муж: Бусурин Сергей Андреевич

Ивицы, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.11.1893 ст.

Дочь: Бусурина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Бусурин Сергей Андреевич

Осиновка, Одоевский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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