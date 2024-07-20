Бусурина (Робкова) Татьяна Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Березово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.10.1892
Ивицы, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.11.1893 ст.
Дочь: Бусурина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Бусурин Сергей Андреевич
Осиновка, Одоевский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно