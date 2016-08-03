Лазариди Кузьма Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1965
Дата смерти03.08.2016
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1965
Бракосочетание
30.09.1989
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.08.1990
Мать ребёнка: Лазариди (Токарева) Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
18.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лазариди (Токарева) Галина Алексеевна
Новоукраинский, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.11.1994
Мать ребёнка: Лазариди (Токарева) Галина Алексеевна
Смерть
03.08.2016