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Лазариди Кузьма Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1965

Дата смерти

03.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1965

Отец: Лазариди Дмитрий Панаётович

Мать: Лазариди Надежда Кузьминична

Бракосочетание
30.09.1989

Жена: Лазариди (Токарева) Галина Алексеевна

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.08.1990

Сын: Лазариди Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Лазариди (Токарева) Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
18.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазариди (Токарева) Галина Алексеевна

Новоукраинский, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.11.1994

Сын: Лазариди Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Лазариди (Токарева) Галина Алексеевна

Смерть
03.08.2016

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