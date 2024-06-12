Лимонова Анисия Семеновна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лимонова Анисия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Демьяновна

Отец ребёнка: Лимонов Демьян Флоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Демьяновна

Отец ребёнка: Лимонов Демьян Флоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Демьянова

Отец ребёнка: Лимонов Демьян Флоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимонов Демьян Флоров

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Евдокия Демьянова

Отец ребёнка: Лимонов Демьян Флоров

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ирина Демьянова

Отец ребёнка: Лимонов Демьян Флоров

Рождение ребёнка
19.07.1931

Сын: Лимонов Иван Демьянович

Отец ребёнка: Лимонов Демьян Флоров

Рождение ребёнка
25.05.1934

Сын: Лимонов Иван Демьянов

Отец ребёнка: Лимонов Демьян Флоров

Смерть
Неизвестно

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