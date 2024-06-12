Лимонова Анисия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Демьяновна
Отец ребёнка: Лимонов Демьян Флоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Демьяновна
Отец ребёнка: Лимонов Демьян Флоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Демьянова
Отец ребёнка: Лимонов Демьян Флоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Евдокия Демьянова
Отец ребёнка: Лимонов Демьян Флоров
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ирина Демьянова
Отец ребёнка: Лимонов Демьян Флоров
Рождение ребёнка
19.07.1931
Отец ребёнка: Лимонов Демьян Флоров
Рождение ребёнка
25.05.1934
Отец ребёнка: Лимонов Демьян Флоров
Смерть
Неизвестно