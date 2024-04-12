Онацко (Крамер) Тамара
Место рождения
Дата рождения07.11.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1953
Рождение ребёнка
23.03.1978
Сын: Онацко Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Онацко Владимир Григорьевич
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно