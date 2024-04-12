Онацко (Крамер) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онацко (Крамер) Тамара

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.11.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.03.1978

Сын: Онацко Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Онацко Владимир Григорьевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Развод
Неизвестно

Муж: Онацко Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онацко Владимир Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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