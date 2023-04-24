Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанида Иванова

Стефанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1816 г.р.

Дети

Вычислено 1837 г.р.
Вычислено 1840 г.р.
Вычислено 1842 г.р.
Вычислено 1843 г.р.
Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1847 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Дочь: Мавра Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Николай Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Евдоким Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Семенов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.