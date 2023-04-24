Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: Мавра Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Николай Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Евдоким Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Семенов
Смерть
Неизвестно