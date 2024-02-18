Шовкошитный Виктор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1977
Дочь: Шовкошитная Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Шовкошитная (Алексеенко) Валентина Петровна
Рождение ребёнка
27.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шовкошитная (Алексеенко) Валентина Петровна