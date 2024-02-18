Шовкошитный Виктор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шовкошитный Виктор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1977 г.р.
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Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1977

Дочь: Шовкошитная Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Шовкошитная (Алексеенко) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
27.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шовкошитная (Алексеенко) Валентина Петровна

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